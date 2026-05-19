Делегация Московской области изучила опыт цифровизации теплоснабжения в Перми

Представители Министерства энергетики Московской области и Агентства развития коммунальной инфраструктуры 15 мая ознакомились с системой управления теплоснабжением в Пермском крае. Цель визита — обмен опытом в сфере цифровизации коммунальных услуг.

Заместитель министра энергетики Московской области Олег Романов и директор Агентства развития коммунальной инфраструктуры Дмитрий Крашенинников посетили единый диспетчерский центр в Перми. Там им продемонстрировали, как в режиме реального времени можно контролировать параметры теплоснабжения, отслеживать состояние тепловых сетей и оперативно устранять технологические нарушения.

Также делегация осмотрела понизительную насосную станцию и модернизированный центральный тепловой пункт, которые работают в дистанционном режиме и подключены к автоматизированной системе управления.

«Московская область последовательно развивает цифровые инструменты управления коммунальным комплексом», — отметил заместитель министра энергетики Московской области Олег Романов. Он подчеркнул, что обмен практическим опытом с коллегами из других регионов позволяет оценить работающие решения и использовать лучшие практики при развитии собственной системы теплоснабжения.

В ходе визита стороны обсудили подходы к модернизации теплового хозяйства, внедрению телемеханики и повышению надежности коммунальной инфраструктуры.