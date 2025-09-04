Делегация Минздрава Узбекистана посетила перинатальный центр в Балашихе

В Московском областном перинатальном центре в Балашихе состоялся визит делегации Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. В число гостей вошли главный врач центра по защите материнства и детства Узбекистана, руководители межрайонных перинатальных центров, а также ведущие специалисты в области акушерства, гинекологии и неонатологии.

Делегация посетила ключевые отделения перинатального центра, где им представили современные технологии и методы работы. Особое внимание было уделено отделению детской реанимации и родовому отделению. Здесь специалисты познакомились с оборудованием операционных, технологиями выхаживания новорожденных и индивидуальным подходом к каждой пациентке. Также гости осмотрели отделение грудного вскармливания, родовые залы и послеродовые палаты.

«Нам важно делиться опытом и показывать коллегам, как современные технологии и организационные подходы помогают выстраивать систему перинатальной помощи на самом высоком уровне. Такие встречи укрепляют профессиональные связи и позволяют вместе развивать медицину будущего», — подчеркнула заместитель главного врача Московского областного перинатального центра Людмила Седая.

В рамках визита врачи также ознакомились с работой клинико-диагностического и приемного отделений в режиме реального времени. Обмен опытом между медицинскими учреждениями России и Узбекистана способствует укреплению сотрудничества и развитию передовых практик в области охраны материнства и детства.