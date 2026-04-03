Миннергетики Московской области поделилось опытом на международном форуме

Делегация Министерства энергетики Московской области во главе с министром Сергеем Воропановым приняла участие в международном форуме «Энергопром» в Казани. Мероприятие прошло при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.

В форуме приняли участие представители более 20 регионов России, федеральных органов власти, энергетических компаний и делегации из дружественных стран. Делегация Московской области участвовала в расширенном заседании Правительства Республики Татарстан, пленарном заседании «ГОЭЛРО 2.0: возрождение легенды» и заседании комиссии Государственного Совета.

На форуме обсуждались вопросы цифровизации энергетической отрасли, реализации генеральной схемы развития электроэнергетики и прогнозирования потребления. Особое внимание уделили вызовам роста, таким как развитие индивидуального жилищного строительства и подключение центров обработки данных.

Сергей Воропанов представил практику управления одной из крупнейших энергосистем в стране. Он отметил, что благодаря внедрению ЖКХ-центра — единой системы управления — среднее время устранения аварий сократилось с 6 часов 48 минут до 5 часов, а количество длительных аварий уменьшилось более чем в 1,7 раза.

Кроме того, Воропанов рассказал о цифровом двойнике инженерной инфраструктуры — ГИС «Инженерные сети». Эта система объединяет данные по всем видам ресурсов и позволяет моделировать режимы работы, оценивать последствия инцидентов и формировать программы модернизации на уровне муниципалитетов.

Подход Московской области получил поддержку на федеральном уровне. Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Эдуард Шереметцев отметил опыт региона в управлении энергосистемой и подчеркнул важность тесного взаимодействия с субъектами и оперативного обмена практиками.