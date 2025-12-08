Делегация Китайской Народной Республики посетила музей «Горки Ленинские»
Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» на этой неделе принял делегацию Китайской Народной Республики, состоящую из более 100 дипломатов и членов их семей. Визит был приурочен к Дню Героев Отечества направлен на сохранение исторической памяти о Великой Победе над фашизмом.
Супруга Чрезвычайного и полномочного посла КНР в РФ Гао Янь подчеркнула важность памяти о Победе, отметив, что «забвение прошлого — это предательство». Она также отметила, что связи между Китаем и Россией, основанные на боевом товариществе, служат прочной основой для многолетней дружбы между странами.
Делегация возложила цветы к памятнику Ленину и посетила экспозиции Научно-культурного центра «Музей В. И. Ленина», музея «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле» и усадьбы «Горки».
Директор музея-заповедника Евгений Сарамуд сообщил, что с декабря 2025 года начнут действовать безвизовые поездки между Россией и Китаем. В связи с этим музей активно работает над подготовкой туристической инфраструктуры и разработкой специальных программ для китайских туристов, отражающих общую память о Великой Победе.
Сотрудничество с Китаем в музее «Горки Ленинские» продолжает развиваться: учреждение первым среди российских музеев подписало соглашение с Национальным туристическим офисом КНР и заключило соглашение с Союзом китайских предпринимателей в России. Музей также регулярно принимает высокопоставленные китайские делегации в рамках официальных визитов в Россию.