Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» на этой неделе принял делегацию Китайской Народной Республики, состоящую из более 100 дипломатов и членов их семей. Визит был приурочен к Дню Героев Отечества направлен на сохранение исторической памяти о Великой Победе над фашизмом.

Супруга Чрезвычайного и полномочного посла КНР в РФ Гао Янь подчеркнула важность памяти о Победе, отметив, что «забвение прошлого — это предательство». Она также отметила, что связи между Китаем и Россией, основанные на боевом товариществе, служат прочной основой для многолетней дружбы между странами.

Делегация возложила цветы к памятнику Ленину и посетила экспозиции Научно-культурного центра «Музей В. И. Ленина», музея «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле» и усадьбы «Горки».