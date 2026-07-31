Делегация Китая прибыла в Химки для развития международного сотрудничества

Делегация из Китая во главе с генеральным секретарем Фонда развития учителей Китая Чжан Дунъянем прибыла в город Химки, чтобы обсудить развитие международного сотрудничества. Встреча прошла в администрации города, после чего участники посетили Химкинскую картинную галерею и школу № 30.

В школе № 30 проходит международный конкурс детского творчества «Китай в моем сердце, Россия в моем сердце». Он объединяет школьников двух стран и способствует культурному обмену и взаимопониманию.

Для гостей подготовили насыщенную программу. Они познакомились с экспозицией работ участников конкурса, посетили музей воинской славы и кабинет 3D-моделирования. Педагог Павел Козюлин показал современные образовательные технологии и достижения учеников. Зарубежные коллеги высоко оценили уровень подготовки.

Встреча прошла при участии первых лиц образования Московской области. Обсуждались конкретные проекты сотрудничества. Школа № 30 уже работает с экспериментальной средней школой Цылань, и в будущем планируются совместные проекты, языковые программы и обмен делегациями. Об этом рассказала директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

Следующий шаг — участие в международном проекте «Тысяча школ рука об руку». Он объединит начальные и средние школы двух стран. Также запланированы программы повышения квалификации педагогов по применению технологий искусственного интеллекта в образовании.