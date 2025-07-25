Делегация Кении посетила аграрное предприятие в Озерах

Компания «Озеры» специализируется на выращивании картофеля и овощей на площадях более 7 тысяч гектаров. Опытом предприятия заинтересовались гости из Республики Кения во главе с чрезвычайным и полномочным послом Питером Мутуку Матуки.

Дипломат лично прошелся по угодьям, где выращиваются основные культуры — от картофеля до капусты. На производстве чипсов иностранные гости увидели весь путь продукта — от сырья до упаковки. Делегация также побывала в современном овощехранилище с системой вентиляции и температурного контроля.

Этот визит на российское аграрное предприятие стал для Питера Мутуку Матуки первым.

«Кения — сельскохозяйственная страна, поэтому мы с удовольствием и большой заинтересованностью готовы перенимать российский опыт. Я вижу большой потенциал для сотрудничества между Россией и Кенией в сфере сельского хозяйства», — отметил посол.