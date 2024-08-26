Делегация из Воскресенска приняла участие в областном форуме «100% креатив»

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В Красногорске состоялся масштабный форум, посвященный креативным индустриям, в рамках которого прошла выставка-ярмарка уникальных продуктов подмосковных предпринимателей. Представители делегации городского округа Воскресенск смогли пообщаться с профессионалами, которые уже много лет реализуют проекты в сфере креативных индустрий.

Участники мероприятия смогли насладиться мастер-классами, концертными программами и модными показами, а также погрузиться в обширную деловую программу.

Форум стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов, касающихся креативных индустрий. В рамках деловой программы работали восемь тематических секций, охватывающих такие важные темы, как образование, авторские права и интеллектуальная собственность, цифровизация региона и меры поддержки IT-компаний. Участники обсудили создание и продвижение культурных кодов регионов, а также развитие региональных брендов, формирующих образ будущего Подмосковья.

В ходе работы секций выступили более 60 спикеров, среди которых были представители органов власти, деканы и проректоры образовательных учреждений, известные кинорежиссеры и деятели искусств. Это создало уникальную атмосферу для обмена опытом и идеями.

Форум стал важным шагом в развитии креативных индустрий Подмосковья и укреплении связей между предпринимателями и специалистами в этой области.

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