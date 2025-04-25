Делегация из Воскресенска приняла участие в международной парковой выставке

Международная конференция ParkSeason Expo прошла в московском Экспоцентре. Участие в ней приняли представители учреждения «Парки городского округа Воскресенск».

На мероприятии побывали директор организации Оксана Сайкина, а также ее заместители Светлана Корнилина и Олег Популов. В том числе они представили доклад на всероссийском слете директоров парков о креативных практиках по оживлению культурного наследия в парке Кривякино.

Оксана Сайкина рассказала о программах и экскурсиях, реставрационных работах и проводимых исторических исследованиях. Также она поделилась планами по развитию парка Кривякино.

Отметим, что главная задача выставки-конференции — делать все более популярным федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ее организации поучаствовали в том числе Минстрой России, Ассоциация парков, Всероссийское общество охраны природы, Торгово-промышленная палата и другие федеральные организации.