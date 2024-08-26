Делегация из Узбекистана посетила колледж в Сергиевом Посаде

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, колледж посетили директора общеобразовательных учреждений Ташкентской области. Для них провели экскурсию по региональному ресурсному центру трубной промышленности Загорского трубного завода под руководством директора учреждения Галины Носыревой.

Кроме того, замглавы Минобразования региона Сергей Куколев представил доклад о проекте «Профессионалитет», который направлен на модернизацию системы образования в колледжах и техникумах.

«Мы надеемся, что визит делегации Республики Узбекистан станет началом плодотворного сотрудничества в сфере образования и подготовки квалифицированных кадров», — сказал представитель колледжа.

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