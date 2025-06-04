Делегация из Тверской области посетила для обмена опытом библиотеку в Дмитрове

Целью визита работников муниципальных библиотек Тверской области было изучение лучших практик модернизации библиотечного пространства. Гости побывали в Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеке, где для них провели эксклюзивную экскурсию.

Делегации из Тверской области показали главные зоны учреждения: книгохранилище, центр чтения, многофункциональный зал, а также уникальные экспозиции. Гости оценили редкие издания из библиотечного фонда и выставки «Я — Особенная» и «Крылова и Крылова: мир животных в вышивке и плюше».

Коллеги обсудили перспективы развития библиотек как центров притяжения для местных сообществ, современные методы цифровизации библиотечных услуг и инновационные форматы мероприятий.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин выразил уверенность, что опыт местных специалистов будет полезен коллегам из Тверской области, а совместные инициативы помогут вывести библиотечное дело на новый уровень. «Дмитровская центральная библиотека — это яркий пример того, как традиционные учреждения культуры могут трансформироваться в современные интеллектуальные и социальные пространства», — подчеркнул он.