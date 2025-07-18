Делегация из Солнечногорска приняла участие в региональном молодежном форуме

Молодежь и лидеры общественного мнения стали частью масштабного регионального форума «Мы — будущее. Сила смыслов», который проходил в Мытищинском дворце культуры «Яуза». Солнечногорск представляли 13 человек, среди них — руководители и активисты молодежных общественных объединений, педагоги и представители сферы культуры.

Ключевым событием форума стала встреча с вице-президентом и учредителем известной компании «Чистая Линия» Арменом Бениаминовым. Он поделился своим опытом становления в бизнесе, рассказал о том, как баллотировался в депутаты Государственной думы, а также затронул тему патриотизма. Кроме того, предприниматель рассказал, какую продукцию компании предпочитает его семья, и анонсировал скорый выход новых сортов мороженого.

«Сейчас в нашей стране в лице Федерального агентства по делам молодежи — Росмолодежь — делается большой упор на развитие предпринимательской деятельности среди подрастающего поколения. Наша задача — предоставить солнечногорским ребятам информационную и консультативную поддержку этого направления, дать возможность узнать, как делать бизнес в России», — рассказала начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

В формате «открытого микрофона» участники смогли задать свои вопросы спикеру. Анастасию Пичугину, представлявшую Солнечногорск, отметили сертификатом на продукцию «Чистая линия» за оригинальный вопрос.

Организатором мероприятия выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области. Форум стал отличной платформой для обмена опытом и вдохновения молодых лидеров Подмосковья.