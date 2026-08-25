Делегация из Смоленской области изучила опыт Подмосковья в цифровизации ЖКХ

Представители Смоленской области посетили Министерство энергетики Московской области, чтобы ознакомиться с опытом региона в области цифровизации системы теплоснабжения. В состав делегации вошли представители правительства, ресурсоснабжающих организаций и регионального филиала «Росатом Энергосбыт».

В рамках визита гостям продемонстрировали работу «Центра управления регионом» и ЖКХ-центра. Делегаты увидели, как цифровые инструменты объединяют данные и позволяют оперативно реагировать на обращения жителей Подмосковья. Особое внимание уделили предиктивной аналитике и системе раннего предупреждения аварийных ситуаций.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов рассказал об архитектуре цифровой системы, этапах ее внедрения и результатах, уже полученных на практике. Он подчеркнул, что цифровизация стала рабочей необходимостью, а не просто модным проектом. На сегодняшний день датчики контроля установлены на 2402 котельных и 1181 ЦТП Московской области.

«Мы давно перестали относиться к цифровизации как к модному проекту — это рабочая необходимость. На сегодняшний день датчики контроля установлены на 2402 котельных и 1181 ЦТП Московской области. В плане 2026 года установить датчики еще на 134 котельные и 211 ЦТП. Рад, что коллеги из Смоленской области увидели это своими глазами и готовы перенимать наш опыт. Уверен, что совместная работа принесет реальные результаты и для жителей Смоленщины», — отметил министр.

Делегация высоко оценила уровень проработки и реальную отдачу цифровых сервисов. По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем взаимодействии, в том числе о возможности адаптации подмосковного опыта в Смоленской области при поддержке Росатома.