Делегация из Шанхая посетила госуниверситет в Коломне

Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне с рабочим визитом посетила делегация из Китайской Народной Республики. На встрече гостям продемонстрировали возможности вуза, а также обсудили перспективы сотрудничества.

В Коломну приехали сотрудники Шанхайского колледжа городского строительства во главе с вице-президентом Лиу Ли. Они побывали на факультете иностранных языков, где встретились со своими земляками.

Также состоялась встреча ректоров. На ней обсудили взаимные интересы вуза и колледжа в области науки и образования. Обязанности двух сторон в рамках сотрудничества закрепили в договоре.

Так, образовательные учреждения будут совместно внедрять обучающие программы и развивать академическую мобильность студентов. Учащиеся из Дмитрова смогут провести часть своего обучения в Шанхае, и наоборот.

Отметим, что колледж в Шанхае — это уже седьмое учебное заведение КНР, с которым Государственный социально-гуманитарный университет установил партнерские связи.

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