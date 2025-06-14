Делегация из Серпухова приняла участие в запуске часов обратного отсчета до музыкального конкурса

В День России, 12 июня, на Манежной площади в Москве прошла торжественная церемония запуска часов обратного отсчета до Международного музыкального конкурса «Интервидение». В мероприятии приняла участие и делегация из Серпухова.

Ребята побывали на церемонии и в качестве участников, и в качестве волонтеров. Они координировали и направляли почетных гостей мероприятия.

«Интервидение» — это международный музыкальный конкурс, который объединит участников из более чем 20 стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки. Артисты через творчество познакомят зрителей с культурным и духовно-нравственным наследием своих стран.

Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года в Live Арена. Россию на музыкальном мероприятии представит певец Ярослав Дронов — Shaman.

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