Делегация из Серпухова приняла участие в спортивном шествии на ВДНХ

Мероприятие «Здоровое Отечество» провели в Москве. Участниками стали тысячи людей, поддерживающих здоровый и активный образ жизни.

Возглавил делегацию из Серпухова глава городского округа Алексей Шимко. Также на ВДНХ отправились активисты из Большого Серпухова во главе с руководителем патриотических проектов движения Сергеем Ситниковым.

Спортивный парад приурочили ко Дню физкультурника. Движение ранее получило поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина и Министерства спорта России.

В шествии поучаствовали порядка трех тысяч человек. В том числе это олимпийские и паралимпийские чемпионы, представители спортивных федераций, учителя, ветераны, участники СВО и обладатели знаков ГТО.

Отметим, что одна из миссий «Здорового Отечества» заключается в возрождении традиции спортивных парадов в России.