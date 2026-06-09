Делегация из Серпухова приняла участие в форуме наукоградов в Долгопрудном

Заместитель главы Серпухова Оксана Лебедева вместе с депутатом окружного Совета Олегом Андрухом 9 июня приняли участие в деловом мероприятии, приуроченном к празднованию Дня наукоградов Московской области. Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья провело торжественное мероприятие в главном корпусе Московского физико-технического института в Долгопрудном.

Выставка инновационных разработок позволила увидеть технологии будущего своими глазами. Разработки реально нацелены на применение: видна связь науки с конкретными задачами региона.

В дискуссионном блоке выступили деятели науки, техники и эксперты в области производства. Одним из спикеров стал заместитель директора по науке Института физики высоких энергий имени А. А. Логунова Научно-исследовательского центра «Курчатовский институт», председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков.

На пленарной сессии обсудили возможности молодежи в науке, коммерциализацию технологий и работу стартап-студий.