Делегация из Серпухова побывала на открытии этапа Рождественских чтений

Региональный этап XXIII Московских областных Рождественских образовательных чтений «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени» начался с богослужения в Троицком кафедральном соборе Подольска, которое возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Учащиеся и преподаватели Православной гимназии во имя преподобного Варлаама Серпуховского приняли участие в торжествах.