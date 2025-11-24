Делегация из Серпухова побывала на открытии этапа Рождественских чтений
Региональный этап XXIII Московских областных Рождественских образовательных чтений «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени» начался с богослужения в Троицком кафедральном соборе Подольска, которое возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Учащиеся и преподаватели Православной гимназии во имя преподобного Варлаама Серпуховского приняли участие в торжествах.
Программа включала церемонию награждения победителей XXI международного конкурса детско-юношеского творчества «Красота Божьего мира», объединившая духовных лиц, представителей власти и педагогического сообщества.
Призерами стали учащиеся «Эффективной школы». В номинации «Красота родной природы» победил ученик седьмого класса Иван А.
Традиционно региональный этап Рождественских чтений посвящен главному делу — воспитанию детей и молодежи, совместному сотрудничеству общества, государства и Церкви. Посредством такого общения появляется возможность обсудить новые формы общей социальной и просветительской работы.