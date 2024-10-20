Делегация из Подольска приняла участие в закрытии «Вахты памяти-2024»

Делегация из Подольска приняла участие в торжественном закрытии «Вахты памяти-2024», которое состоялось вблизи деревни Кузовлево на территории мемориального комплекса «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов — высота „Длинная“ в Москве. Это ежегодное мероприятие посвящено памяти солдат Красной Армии, павших в годы Великой Отечественной войны.

Поисковые отряды, включая военно-патриотическое объединение «Память» из Подольска под руководством Игоря Красильникова, проводят работу по поиску, идентификации и перезахоронению останков воинов. В этом году благодаря их усилиям были найдены и с почестями захоронены останки 28 красноармейцев, двоих из которых удалось идентифицировать.

На церемонии присутствовали родные идентифицированных солдат, которым были торжественно вручены личные вещи воинов, кисеты с землей с места захоронения и медали за оборону Москвы. Андрей Михайлович Дмитриев, уроженец деревни Лыковка, был перезахоронен в родных местах. Его семья, включая шестерых детей, присутствовала на церемонии. Также были найдены останки Нурмухаммеда Мухаммедхасановича Тимканова из Тюменской области, чья семья тоже приехала на мероприятие.

Захоронение прошло с воинскими почестями. В церемонии приняли участие почетные гости, среди которых заместитель председателя местной организации Подольска Московской областной общественной организации ветеранов Раиса Федорова, а также подольские поисковики, юнармейцы, кадеты, волонтеры, ветераны и жители.

«Как гражданин я хочу, чтобы люди знали и помнили о подвиге наших воинов. А как верующий человек — чтобы павшие в боях были достойно похоронены», — отметил Игорь Красильников. Эта работа продолжается уже 36 лет и будет продолжаться впредь, чтобы память о защитниках Родины жила в сердцах потомков.

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