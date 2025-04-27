Делегация из Подольска посетила церемонию открытия поискового сезона «Вахты Памяти»

У мемориала «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов — высота Длинная» на границе Калужской и Московской областей по традиции состоялось торжественное открытие нового поискового сезона «Вахты Памяти». В церемонии приняли участие свыше 800 человек, в том числе делегация из Подольска.
Городской округ Подольск на торжественном мероприятии представили сотрудники администрации округа, поисковики, школьники, юнармейцы, кадеты, военнослужащие и ветераны. К церемонии также присоединился начальник штаба военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Подольске Евгений Лукошников. Открытие «Вахты памяти» посетили и жители Вороновского поселения города Москвы и Жуковского района Калужской области. Собравшиеся почтили память воинов возложением цветов к мемориалу «Неизвестным Героям — защитникам Москвы!».
До октября 2025 года активисты будут искать останки погибших солдат, их жетоны и личные вещи. Затем поисковики с почестями перезахоронят останки защитников Родины.
Отметим, что подольское военно-патриотическое объединение «Память» насчитывает сегодня свыше 130 участников и девять поисковых отрядов. Возглавляет организацию Игорь Красильников. Так, в прошлом году активисты захоронили останки 28 солдат, их них двоих идентифицировали.
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