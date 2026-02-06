Делегация из Подмосковья изучит цифровые технологии водоснабжения на выставке Aquaflame 2026

С 3 по 6 февраля в «Крокус Экспо» проходит 30-я международная выставка Aquaflame 2026. На площадке представлено более 650 компаний из России и других стран, которые демонстрируют действующие инженерные решения.

В центре внимания подмосковной делегации — цифровая трансформация водоснабжения. Производители из Арзамаса и Мытищ представили системы, позволяющие «прозрачно» отследить путь воды: от забора и очистки до каждой квартиры. Подобные технологии уже работают в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Архангельске.

«Наша задача — оцифровать передачу данных от всех водоканалов и создать единый диспетчерский центр управления системой водоснабжения региона», — рассказал первый заместитель министра ЖКХ Московской области Алексей Казаков.

На выставке активно представлены подмосковные компании, включая Мытищинскую теплосеть и ЗАО «Водомер». Их разработки планируют использовать при дальнейшем внедрении цифровых решений в сфере ЖКХ.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в регионе реализуется большая программа модернизации ЖКХ в сфере водоснабжения и водоотведения. Поэтому внедрению новых технологий уделяется большое значение.

Сейчас специалисты министерства изучают представленные технологии, чтобы выбрать самые эффективные.