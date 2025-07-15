Делегация из Павловского Посада приняла участие в «Добро.Конференции»

В Мастерской управления «Сенеж» 14 июля стартовала «Добро.Конференция 2025» — масштабное мероприятие, посвященное вопросам смыслов, общества и добра. Представителями Павловского Посада и Московской области на форуме стали Светлана и Владимир Колесовы из Центра «Росток».

Особым моментом конференции стало вручение первых в России знаков «Доброволец России» заместителем Председателя Правительства Дмитрием Чернышенко. Он отметил, что труд волонтеров — основа общества и мощная сила, меняющая жизни миллионов людей к лучшему.

«Наше участие в таком федеральном событии — большая честь и признание важной работы, которая ведется в нашем городском округе!» — отметили на официальной странице Центра «Росток».

Всего награды получили девять выдающихся добровольцев из разных регионов страны за их самоотверженный труд и преданность делу помощи. Кроме того, двое человек были отмечены знаком «За благодеяние» за вклад в благотворительность и социальные проекты.

В конференции приняли участие более 600 человек из 82 регионов России, а также гости из Абхазии, Азербайджана, Байконура, Казахстана и Беларуси.

Светлана Колесова руководит Центром развития и поддержки семьи «Росток» и является организатором эко-просветительского проекта «Добрые руки», который получил Национальную премию Экологического фонда имени Вернадского в номинации «Устойчивое развитие и потребление». Она также стала лауреатом премии «Герой нашего времени» для добровольцев Подмосковья в номинациях «С любовью к природе» и «С любовью к планете» за популяризацию экологического образа жизни и защиту окружающей среды.

Активисты Центра — Светлана и Владимир Колесовы — получили благодарственные письма от Министра информационных и социальных коммуникаций Московской области за развитие социально значимых инициатив. Их семья отмечена рядом государственных наград различного уровня.