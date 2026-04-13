Делегация из округа Пушкинский посетила Китай

Делегация, в состав которой вошли представители администрации округа Пушкинский, комитета по образованию, работе с детьми и молодежью, директора школ, активная молодежь, а также педагоги и ученики Образовательного центра № 7 из Ивантеевки, побывала с визитом в Китайской Народной Республике. Стороны достигли договоренностей о долгосрочном сотрудничестве.

Знаковым событием стало подписание меморандума о сотрудничестве между управлением образования города Нанкин и комитетом по образованию администрации округа Пушкинский. Документом установлены побратимские связи между шестью школами Нанкина и пятью образовательными учреждениями Пушкинского.

Заместитель главы округа Ольга Жданова рассказала, особое внимание будет уделяться изучению истории, культуры и искусств, а также языка, что станет основой фактором укрепления взаимопонимания между народами России и Китая.

Делегация посетила среднюю школу № 29 и начальную школу Чжуньянлу в Нанкине. Китай. Российские и китайские ребята совместно исполнили танец «Дракон дружбы». Гостей также познакомили с инновационными разработками в области науки и техники в классе робототехники. Ученики Образовательного центра № 7 из Ивантеевки получили уникальную возможность прикоснуться к традиционной китайской культуре, приняв участие в занятиях по оригами и каллиграфии. Российские педагоги провели интерактивные уроки для китайских школьников, а также приняли участие в мастер-классах.

Важной частью программы стало посещение Нанкинского мемориального музея, где участники делегации почтили память советских героев, отдавших свои жизни в борьбе против японских захватчиков во время Войны сопротивления китайского народа.

Заместитель мэра Нанкина Сунь Байцзюнь выразил уверенность, что предстоящие Годы образования Китая и России послужат мощным стимулом для реализации совместных проектов, углубления дружбы и укрепления доверия между странами.