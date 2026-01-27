Делегация из ОАЭ посетила музей «Новый Иерусалим» в Истре

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре 24 января принял делегацию старшеклассников из национальных школ Объединенных Арабских Эмиратов. Визит провели по специальной программе образовательного обмена.

Организацией таких мероприятий занимается образовательный центр имени шейхи Фатимы бинт Мубарак, который работает на базе гимназии имени Е. М. Примакова. Инициаторами его создания выступили Министерство просвещения России и посол ОАЭ в Российской Федерации.

Основная цель программы — развитие прочных дружеских связей между школьниками из двух стран, укрепление отношений и знакомство иностранных гостей с российскими культурой и искусством.

Для гостей из Объединенных Арабских Эмиратов в «Новом Иерусалиме» подготовили насыщенную программу. Сначала для них провели обзорную экскурсию по основной экспозиции музея, где они узнали уникальную историю создания Русской Палестины и Ново-Иерусалимского монастыря.

Затем школьники посетили выставку «Лаки. Большая история в миниатюре». А в завершение визита в детском центре «Экспонариум» каждый участник делегации попробовал свои силы на творческом мастер-классе по созданию коллажа «Русская зима».

Участие музея «Новый Иерусалим», одного из самых крупных и значимых в Подмосковье, в подобных международных проектах играет важную роль, помогая развивать культурный диалог.