Делегация из ОАЭ оценила спортивные объекты в Наро-Фоминском округе
Представители третьего по величине города Объединенных Арабских Эмиратов — Шарджи — побывали с визитом в муниципалитете. Целью поездки стал поиск возможностей для сотрудничества в сфере детско-юношеского спорта.
В Наро-Фоминском округе давно и успешно развиваются спортивная гимнастика, вольная борьба, грэпплинг и джиу-джитсу. Секции по этим видам спорта работают в спорткомплексе «Трудовые резервы» и пользуются популярностью у жителей.
В Объединенных Арабских Эмиратах некоторые виды спорта пока не так развиты. В стране принята специальная программа по изучению передового мирового опыта, в рамках которой делегация и прибыла в Наро-Фоминск.
«В Шардже есть все, но нет самого главного — таких талантливых тренеров и ребятишек, как у нас. Я очень надеюсь, что мы будем организовывать совместные мероприятия в Шардже. А мы здесь поможем повышению квалификации тренеров из Шарджи. Вот таким образом мы будем активно сотрудничать», — рассказала директор училища Олимпийского резерва № 1 Валентина Логачева.
Стадион и спорткомплекс «Трудовые резервы» неспроста вызвал интерес у гостей из ОАЭ. Еще недавно находившийсяв разрушенном загубленном состоянии, ныне он представляет собой отличную площадку для тренировок и соревнований, а также — пример грамотного и разумного инвестирования в развитие спортивной инфраструктуры.
Олимпийские виды спорта привлекают особое внимание представителей ОАЭ. Помимо Наро-Фоминска, в списке посещений делегации — те города Подмосковья, где ведется подготовка по плаванию, волейболу, фехтованию, легкой атлетике.