Делегация из ОАЭ оценила спортивные объекты в Наро-Фоминском округе

Представители третьего по величине города Объединенных Арабских Эмиратов — Шарджи — побывали с визитом в муниципалитете. Целью поездки стал поиск возможностей для сотрудничества в сфере детско-юношеского спорта.

В Наро-Фоминском округе давно и успешно развиваются спортивная гимнастика, вольная борьба, грэпплинг и джиу-джитсу. Секции по этим видам спорта работают в спорткомплексе «Трудовые резервы» и пользуются популярностью у жителей.

В Объединенных Арабских Эмиратах некоторые виды спорта пока не так развиты. В стране принята специальная программа по изучению передового мирового опыта, в рамках которой делегация и прибыла в Наро-Фоминск.