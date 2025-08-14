Делегация из Нижегородской области посетила Коломну

Делегация из Арзамаса Нижегородской области побывала в Коломне, чтобы изучить туристическую отрасль муниципалитета. Глава округа Александр Гречищев показал гостям посад и кремль.

Один из вопросов — развитие туризма в городах.

«Наши города похожи: и 847-летняя Коломна, и 446-летний Арзамас имеют статус исторического поселения федерального значения. Коллеги приезжали в первую очередь за опытом. Если мы развиваем туристическое направление уже около двух десятков лет, то Арзамас в этом плане только в начале пути», — рассказала заместитель главы городского округа Коломна Лариса Лунькова.

Гости оценили достижения Коломны в туристической сфере. Они осмотрели живые музеи, которые гармонируют с современной городской средой и погружают посетителей в историю. Помимо этого, изучили развитие частного музейного дела и коломенский социокультурный эксклюзив — жилой кремль. Все отметили, что сотрудничество между городами будет продолжено.