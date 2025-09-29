Делегация из Мытищ посетила новый Центр поддержки участников СВО в Ногинске

В Ногинске состоялся важный визит делегации из городского округа Мытищи, направленный на обмен опытом в сфере поддержки участников специальной военной операции и их семей. Представители Мытищ прибыли, чтобы познакомиться с работой Центра и узнать о лучших практиках оказания помощи.

Гостей встретили в Центре, где им продемонстрировали функционал и обязанности сотрудников, а также процессы работы с обращениями людей. Была проведена дискуссия о существующих проблемах, что позволило выявить возможности для улучшения работы. Делегаты предложили организовать на базе Богородского округа кустовые семинары, что могло бы способствовать дальнейшему развитию инициатив.

Центр также посетила Елена Шумилова, руководитель благотворительного фонда «За Отчизну». Она высоко оценила концепцию работы и профессионализм сотрудников, а также предложила совместные проекты, связанные с инновационными технологиями и подготовкой пилотов для молодежи и ветеранов.

С момента открытия Центра более 200 человек обратились за помощью, что подчеркивает актуальность его работы. Руководители уверены, обмен знаниями является ключом к повышению качества поддержки, что позволит оказать более значимую помощь тем, кто в ней нуждается.