Делегация из Можайска приняла участие в VIII Общероссийском форуме развития

Форум начался лекцией заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова на тему «Территориальное планирование и инвестиционная привлекательность муниципалитетов». Основной темой стала «Роль городов в реализации национальных проектов в системе единой публичной власти».

В повестке дня обсуждаются такие темы, как сохранение исторической памяти, поддержка и популяризация традиционных семейных ценностей, обеспечение связи между поколениями, создание условий для достойного проживания пожилых людей и другие важные аспекты.

Опыт, полученный на форуме, будет полезен для Можайского городского округа. Новые подходы к развитию экономики и привлечению инвестиций могут стать хорошим примером для дальнейшего прогресса нашего муниципалитета.

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