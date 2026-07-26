Делегация из Можайска приняла участие в съезде городов воинской славы

В Пскове 25 июля прошел XVIII съезд Союза городов воинской славы, объединивший представителей 45 городов России. Можайск на мероприятии представили заместитель главы округа Ольга Спиридонова и заместитель председателя Совета депутатов Татьяна Дроздова.

Торжественная церемония открылась у стелы города воинской славы, где делегаты возложили венки и цветы в память о защитниках Отечества. Участников приветствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин.

«Участие в съезде для нас — это возможность совместно с коллегами обсуждать интересные идеи. Особенно важно, что сегодня в повестке — проекты, напрямую связанные с поддержкой семей защитников Отечества, и мы будем активно включаться в эту работу», — отметила Ольга Спиридонова.

Исполнительный директор Игорь Сунгуров представил отчет о деятельности организации. Делегаты утвердили план работы на следующий год, поддержали создание Молодежного совета Союза и предложение об установлении памятной даты «День матери и семьи защитника Отечества». Участники обсудили проект «Рубежи славы: живая связь поколений», направленный на знакомство участников специальной военной операции и их семей с военно-культурным наследием городов воинской славы.

Можайск, носящий звание «Город воинской славы» с 2012 года, является активным участником Союза. Делегации округа регулярно посещают съезды и работают над совместными проектами.