Делегация из Можайска приняла участие в патриотической эстафете в Одинцове

В актовом зале администрации Одинцовского городского округа состоялось торжественное открытие XI-го этапа эстафеты «Салют Победе!». В этом году к проекту присоединился и Можайский муниципальный округ.

На мероприятии собрались ветераны Великой Отечественной войны, депутаты, юнармейцы, школьники, представители Можайского и Рузского муниципальных округов, а также городских округов Власиха и Краснознаменск.

В составе делегации из Можайска в Одинцово приехали депутат Совета депутатов, председатель Совета ветеранов Можайского муниципального округа Нина Истратова, депутаты Совета депутатов Василий Овчинников и Александр Князев, а также руководители культуры и молодежной политики муниципалитета, юнармейцы, члены Общественной палаты.

Председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова выступила перед собравшимися с приветственной речью. Она поблагодарила участников эстафеты «Салют Победе!» за вклад в развитие проекта. Народный избранник также отметила присутствовавшего в зале ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы 1945 года Константина Федотова.

От имени жителей Можайского муниципального округа на мероприятии выступил депутат Совета депутатов округа, член Президиума Можайского Совета ветеранов Василий Овчинников. Он рассказал собравшимся о военной истории Можайского округа, о подвигах ее защитников и жителей. Василий Овчинников вручил представителям Совета депутатов Одинцовского городского округа альманах «Земля Можайская», книгу «Можайск — священный город русских» и календари на 2025 год с патриотической символикой. На сцене актового зала администрации выступил народный коллектив «Ансамбль песни „Калинка“» под руководством Надежды Яковлевой.

Отметим, что Можайский округ присоединился к военно-патриотической эстафете «Салют Победе!» в этом году. В муниципалитете проводят митинги и возложения цветов, акции «Забота — ветерану», «Мы вместе», «Вечная память», праздничные концерты, патриотические молодежные игры, встречи и поездки по городам-героям.

«Меня очень впечатлило выступление вашего Можайского депутата! Он очень осведомленный человек и видно, что безгранично любит и гордится своей Можайской землей и ее людьми. А Можайская „Калинка“ вообще выше всех похвал! Презентация от Можайска на этом мероприятии была очень и очень достойной», — отметила участница события, член Совета ветеранов Одинцовского городского округа, член местной общественной организации «Дети войны» Татьяна Смирнова.