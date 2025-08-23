Делегация из Можайска поучаствовала в форуме по развитию малых городов в Казани

В Казани прошел Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Можайский округ на мероприятии представили заместитель главы Можайского муниципального округа Елена Заболотная, заведующая теротделом Горетово Ольга Казарина и заведующий Порецким теротделом Зарина Турдыева.

Участники встречи обсудили вопросы развития малых городов: от перспективного планирования до модернизации городской среды. Собравшиеся поделились лучшими практиками управления городскими хозяйствами, рассмотрели успешные проекты в сфере благоустройства.

«Уверена, что наработки других городов России будут полезными и для нашего округа, станут наглядным примером для дальнейшего развития муниципалитета», — отметила заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуют по поручению президента России.

На форуме провели свыше 30 мероприятий разных форматов: сессии, дискуссии и лекции. Там также объявили и наградили победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.