Делегация из Московской области начала бизнес-миссию в Белоруссии

Делегация предприятий из Московской области прибыла в Республику Беларусь с двухдневной бизнес-миссией. Основная цель визита — развитие торгово-экономического сотрудничества и расширение экспортных поставок продукции подмосковных производителей.

В поездке участвуют 20 компаний из Московской области. Они получили поддержку от Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО). Для них организованы переговоры с более чем 60 представителями белорусского бизнеса.

Каждой подмосковной компании подготовили от пяти до десяти индивидуальных встреч с потенциальными партнерами. Переговоры проходят в два этапа: в первый день участвуют компании, работающие в сферах производства косметики, товаров для здоровья и пищевой продукции. Во второй день запланированы встречи представителей промышленного, химического и ИТ-секторов.

Программа бизнес-миссии включает презентации продукции, деловые переговоры и обсуждение возможностей долгосрочного сотрудничества. Ожидается, что по итогам миссии компании смогут договориться о новых поставках продукции и реализации совместных проектов.

Узнать больше о мероприятиях Фонда поддержки ВЭД МО можно на сайте. Актуальность информации необходимо уточнять, так как даты могут измениться.

Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Подробнее о поддержке экспортеров — на инвестпортале.