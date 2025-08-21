Делегация из Красногорска посетила областной центр управления ЖКХ

Первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина посетила Единый центр управления жилищно-коммунальным комплексом, открытый в Доме правительства Московской области. Главная цель такой системы — сделать работу четкой и прозрачной, объединив все системы электро-, водо- и теплоснабжения.

«По поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова в нашем округе также действует единый центр, благодаря которому информация обо всех неполадках в системе жизнеобеспечения оперативно поступает ответственным ведомствам. Ряд наработок коллег мы обязательно возьмем на вооружение», — отметила Наталья Тимошина.

Единый центр ЖКХ работает круглосуточно. Диспетчеры, аналитики, представители ресурсоснабжающих организаций, аварийных служб и ведомственные координаторы следят за обстановкой в регионе. В центр передают данные с котельных, ЦТП, насосов, систем водо- и теплоснабжения. Во время аварии сигнал о неполадках получают все службы, а руководителям министерств приходит оповещение через чат-бот. Это позволяет оперативно реагировать на внештатные ситуации и прогнозировать сроки проведения восстановительных работ.