Делегация из Коломны посетила мемориал в Смоленской области

Памятник и барельеф были установлены в 1987 году на 174-м километре Белорусской железной дороги недалеко от города Гагарина. В этом месте свой первый и последний бой принял экипаж бронепоезда № 1 «За Сталина!», построенного на Коломенском заводе.

Делегация из городского округа отправилась в Смоленскую область не первый раз. Вот уже более 40 лет это памятное место посещают члены поискового отряда «Дон Кихоты», школьники и студенты, родственники погибших и оставшихся в живых. Ведь почти 80% экипажа бронепоезда были работниками Коломенского завода.

Стальная машина отправилась на поля сражений в октябре 1941 года и была уничтожена противником в первом бою. В течение двух часов ее обстреливали немецкие танки и тяжелая артиллерия. Но бойцы бронепоезда выполнили поставленную задачу: задержали продвижение врага к Москве. Большая часть экипажа героически погибла, в живых остались единицы, которые и описали потом те страшные события.

Мемориал рядом с железной дорогой, примерно в том месте, где происходил бой, установили студенты Душанбинского политехнического института. Барельеф и памятник, где выбиты имена погибших бойцов бронепоезда, сделали на Коломенском заводе.

«Моей бабушке Валентине Германовне было два года, когда погиб ее отец — его имя выбито на этом мемориале. Она до последних своих дней приезжала на это памятное место», — рассказала Валерия Киселева, правнучка погибшего бойца бронепоезда Германа Иванова. Она уверена, пока люди помнят и рассказывают своим детям, внукам и правнукам о той ужасной войне, есть надежда, что эти страшные события не повторятся.

Внучка участника Великой Отечественной войны и работника предприятия Филиппа Долгополова Марина Каткова и его правнук Мирон возложили к мемориалу венок от Коломенского завода.

Почтить память павших приходят к барельефу и местные жители. В прошлом году в соседней деревне Барышово появилась улица командира экипажа Петра Алыбина, который погиб одним из первых.