Делегация из Китая прибыла в Ногинск для установления партнерских связей

Китайская делегация прибыла в Ногинск. В ее состав вошли 10 человек — это представители различных отраслей и компаний. Их приезд стал первым шагом к плодотворному сотрудничеству. Гостей ждал теплый и радушный прием.

Глава Богородского округа Игорь Сухин первым поприветствовал делегацию. Он рассказал немного об истории округа и о том, как он развивался.

«Мы испытываем большой интерес к Китайской Народной Республике. И мы чувствуем, что этот интерес взаимный. Думаю, мы сможем в обозримом будущем в этом убедиться, когда выстроим добрососедские отношения с городом Цзяньян», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

Руководитель делегации Фу Лэй поделился, что уже не первый раз приехал в Ногинск. Тогда он успел подружиться с местными представителями бизнеса. Именно они сказали ему, что партнерство может быть полезно для обеих сторон.

«Мы видим большой потенциал. В образовании, культуре, экономике, а также транспортных отраслях, я уверен, что мы можем выйти на новый уровень. Кроме того, наладить хорошие отношения», — поделился спецпредставитель центра содействия развитию внешнего сотрудничества г. Чэнду, провинция Сычуань Фу Лэй.

В первый день участников делегации ждали экскурсии по учреждениям здравоохранения: ногинскому родильному дому, стоматологической клинике, стационару № 4 Ногинской больницы и недавно открытому центру амбулаторной онкологической помощи.

Также посетили индустриальный парк «Богородский». Перед началом всем выдали устройства для синхронного перевода. После чего рассказали о парке подробнее: о резидентах и технологиях производства.

Впереди у делегации из Китая прогулки по музеям и значимым местам города, небольшой концерт, шоу фонтанов и многое другое.