Делегация из Китая познакомилась с культурой в гимназии Подольска

В гимназии имени Подольских курсантов состоялась встреча с гостями из Китая. Делегацию встретили хлебом-солью и величальной песней.

Программа знакомства с культурой началась с посещения школьного музея этнографии и русского быта, а также музея, посвященного Великой Отечественной войне. Экскурсии на китайском языке провели ученицы гимназии. Одна из девушек поделилась: «Для меня это очень важно и классно как для изучающей китайский язык. Я хочу связать будущую профессию с этим языком».

Исполнительный директор Международной технологической школы «АChinese» мисс Чжоу Миньюэ выразила благодарность за гостеприимство и отметила высокий уровень языка и произношения подольских школьниц.

Общение продолжилось за чаем из самовара с русскими блинчиками и пирожками. Гостья из Китая с удовольствием попробовала угощение.

Директор гимназии имени Подольских курсантов Наталья Квашенникова сообщила о планах по подписанию договора о сотрудничестве с китайской школой. «Перспективы развития есть. Есть, к чему стремиться. Дети интересуются языком, изучают его. В следующем году мы планируем открыть курсы китайского языка», — подчеркнула она.

Делегация вместе с кадетами и юнармейцами возложила цветы к памятнику Подольским курсантам. Затем общение продолжилось в инновационном корпусе, где после экскурсии и концерта состоялся телемост со школой Китая. Урок китайского языка объединил учеников двух стран.

Визит делегации завершился знакомством с уникальным памятником истории и архитектуры — церковью Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах.

Неделя китайской культуры в Московской области продолжается. Всего делегации из Китая посетят шесть подмосковных школ.