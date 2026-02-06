Делегация из Китая посетила трубный завод в Подольске

В ходе визита гости осмотрели производство полиэтиленовых труб, где функционируют 25 технологических линий и 16 литьевых машин, способных выпускать более 80 тысяч тонн продукции ежегодно. Также делегация ознакомилась с производством фитингов и работой высокотехнологичного Испытательного центра предприятия.

Ван Чжаньцзе, представитель CPPIA, отметил высокий уровень контроля качества и чистоту производства, выразив заинтересованность в развитии сотрудничества.

За круглым столом участники обсудили перспективные направления развития полимерной отрасли и обменялись опытом в разработке новых материалов и выводе продукции на рынок.