Делегация из Китая посетила транспортно-логистический центр Селятино

Китайская делегация побывала в транспортно-логистическом центре Селятино, который занимает значительное место в обеспечении экономических связей России и КНР. Грузооборот комплекса исчисляется десятками тысяч тонн в месяц, а в перспективе он должен увеличиться вдвое. После окончания строительства железнодорожной ветки для обслуживания составов с контейнерами, а также отдельной развязки с Киевским шоссе, центр обеспечит жителей Наро-Фоминского округа новыми рабочими местами, а также избавит Селятино от транспортной нагрузки.

Члены делегации из Китая, в числе которых были представители бизнеса, высоко оценили и нынешний уровень комплекса, и планы по его развитию. Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ рассказал, что гостям понравилось предприятие и то, как их принимали.

«Горжусь тем, что этот центр обеспечивает новый уровень интеграции Московской области в систему международных экономических связей. Пусть и у нас, и у наших побратимов в эти дни появятся новые поводы для общения и радости!» — сказал Роман Шамнэ, поздравляя с праздником жителей муниципалитета.