Делегация из Китая посетила производство полуфабрикатов в Балашихе

В рамках укрепления международных связей городской округ Балашиха приветствовал делегацию из уезда Гуаньсянь. В октябре 2024 года между городами был подписан меморандум о дружеских отношениях и сотрудничестве, а в этом году — о побратимстве.

В ходе визита китайские гости посетили одно из ведущих предприятий региона — ООО «Коттон Клаб», лидера в производстве ватной и косметической продукции, средств гигиены и товаров для дома.

На экскурсии по предприятию делегация узнала, что «Коттон Клаб» самостоятельно производит все полуфабрикаты на современном оборудовании. Продукция компании представлена не только на российском рынке и в странах СНГ, но и экспортируется в 15 стран мира.

Производственно-складской комплекс в Балашихе занимает площадь свыше 47 тысяч квадратных метров. Ежегодно предприятие выпускает около 450 миллионов упаковок продукции, включая более 2000 наименований в шести товарных категориях.

В 2024 году компания завершила масштабную реконструкцию производственно-складского корпуса и модернизировала оборудование для производства нетканого полотна из натуральных и синтетических волокон. Этот материал используется для создания влажных и сухих салфеток, что позволяет предприятию расширять ассортимент и наращивать производственные мощности.