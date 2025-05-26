Делегация из Китая посетила производство обоев в Балашихе

В городском округе Балашиха делегация из Китая посетила одно из ключевых предприятий Московской области — фабрику «Палитра». Для гостей провели подробную экскурсию, продемонстрировав уникальные технологии и особенности производства виниловых обоев, которыми славится компания.

Основанная в 2002 году «Палитра» занимает лидирующие позиции на российском рынке производства виниловых обоев. Ежегодно ассортимент предприятия пополняется более чем 1500 новыми артикулами, покупателям предлагаются разнообразные дизайны и текстуры. Фабрика выпускает широкий спектр обоев, отвечающих самым разным вкусам и потребностям.

Производственный процесс на «Палитре» впечатляет своей технологичностью. Семь современных автоматизированных линий способны выпускать до 4,2 миллиона евро-рулонов ежегодно. Особое внимание уделяется изготовлению пластизоли — декоративной пасты, которая формирует уникальный внешний вид обоев. Новейшее оборудование обеспечивает точное дозирование и колорирование, гарантируя одинаковый цвет в каждой партии продукции.

Экологичность и качество — приоритеты предприятия. Все обои проходят строгие испытания в собственных лабораториях, чтобы соответствовать санитарным стандартам и ожиданиям потребителей. Такой подход делает продукцию «Палитры» востребованной как в России, так и за ее пределами.

Визит китайской делегации стал важным событием для укрепления международных связей. Обмен опытом и демонстрация передовых технологий производства способствуют развитию экономического и производственного сотрудничества между Балашихой и зарубежными партнерами, открывая новые перспективы для предприятия и региона.