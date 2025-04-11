Делегация из Китая посетила Президентскую академию в Красногорске

Красногорскую Президентскую академию посетила делегация профессионально-технической школы уезда Хуэйминь. Гости из КНР осмотрели кабинеты, техническое оснащение и общежитие, а также пообщались со студентами из Китая, которые получают здесь образование.

В составе делегации из Китая — заведующий кафедры колледжа Хуэйминь, начальник приемной комиссии, деканы факультетов интеллектуального производства и информационной инженерии, факультета искусства, а также начальник отделения среднего образования и административный сотрудник.

Гостям показали кампус филиала, аудитории с цифровыми экранами, компьютерные классы, интерактивные тиры, тренажерный зад, фанклуб и многое другое. Делегация из Китая высоко оценила оснащение, современные интерьеры и комфорт в помещениях. Коллеги из Поднебесной пообщались с китайскими студентами, которые обучаются в Президентской академии.

«Хочу выразить благодарность за прекрасную организацию по приему нашей делегации. Мы были очень рады посетить ваше первоклассное учебное заведение. А когда увидели на стене одной из зон отдыха изречение и портрет Конфуция, одного из трех столпов китайской философии, почувствовали себя почти как дома. Кстати, в нашем родном городе родился автор „Искусства войны“ Сунь-цзы — второй основоположник китайской философии. Мы получили потрясающие впечатления. У вас очень гостеприимный подход к иностранным студентам. Мы хотим закрепить наше сотрудничество, приглашаем вас в Хуэйминь», — сказал глава китайской делегации, заведующий кафедрой Хуэйминь Лю Цзяпэн.

Коллегам рассказали о программах высшего образования, оформлении документов и правилах приема иностранных граждан.

«В настоящее время на кафедре экономики и менеджмента Президентской академии в Красногорске обучаются шесть студентов из КНР. Помимо общей образовательной программы, специально для них мы организовали дважды в неделю занятия по русскому языку. Кроме того, для лучшей адаптации иностранных граждан мы используем такой инструмент как кураторство. Среди наших студентов есть те, кто изучал китайский язык, они помогают юношам и девушкам из КНР собирать документы, оформлять медицинские услуги, посещают с ними экскурсии, в том числе на Красную площадь, ходят в театры и музеи», — поделился декан факультета экономики и менеджмента Николай Головецкий.

Студенты из Китая живут в студенческой гостинице. Их разместили в комнатах с русскоязычными соседями, чтобы адаптация шла быстрее. Многие из них гораздо быстрее стали осваивать русский язык и готовят свои презентации на русском.

У Президентской академии заключено более 30 соглашений с вузами и коммерческими организациями в КНР, среди которых — Шанхайский административный институт, Международная школа бизнеса Чжецзянского университета, Чунцинский университет, Шаньдунский университет финансов и экономики и другие. Летом 2024 года было подписано соглашение с Хубэйским университетом искусств и наук.