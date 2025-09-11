Делегация из Китая посетила Президентскую академию в Красногорске

Делегация Института непрерывного образования Харбинского политехнического университета посетила Московский областной филиал Президентской академии в Красногорске. В ее составе были начальник и сотрудник вуза по проектам с Россией Цао Гуанцзюнь и Цзя Цзинлинь.

Директор филиала, профессор Арташес Арсенян поприветствовал гостей и обратил внимание на важность российско-китайского стратегического партнерства не только для двух государств, но и для обстановки во всем мире. Он напомнил, что Президентская академия, объединяющая 56 филиалов по всей стране, — самый крупный вуз в Европе.

«В стенах нашей академии обучались практически все губернаторы регионов, многие министры и видные общественные деятели. И мы очень рады, что у Московского областного филиала также сложилась добрая традиция сотрудничества с Китаем. В прошлом году было подписано Соглашение о сотрудничестве с Хубэйским университетом искусств и наук, студенты из КНР успешно проходят обучение у нас на факультете экономики и менеджмента, совместно с нашими ребятами и девушкам участвуют в студенческих мероприятиях, знакомятся с культурой и традициями нашей страны», — отметил Арташес Арсенян.

Он выразил надежду на длительную и плодотворную совместную работу с Харбинским политехническим университетом.

Гости рассказали о работе своего учебного заведения и напомнили, что президент России Владимир Путин посетил его время визита в Китай.

Сегодня университет стремится развивать партнерские связи с российскими коллегами.

Заместитель директора филиала, доктор экономических наук Наталья Киселева отметила важность синхронизации учебных планов для международного обмена.

Декан факультета экономики и менеджмента, профессор Николай Головецкий представил гостям сведения об условиях проживания и вариантах программ, доступных для студентов из Китая.

Стороны договорились о ключевых направлениях развития сотрудничества и наметили дальнейшие шаги для реализации совместных инициатив в образовательной и научной сферах.