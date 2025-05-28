Делегация из Китая посетила предприятие по производству лекарств в Балашихе

Городской округ Балашиха радушно принял делегацию из уезда Гуаньсянь в рамках программы международного сотрудничества. Гостей познакомили с достижениями местного фармацевтического предприятия «Ретиноиды», которое за три десятилетия разработало свыше 13 уникальных препаратов, преимущественно для лечения дерматологических заболеваний.

В ходе визита китайские партнеры узнали о модернизации производства, проведенной в 2022 году в рамках программы импортозамещения. Обновление позволило запустить новые линии по выпуску лекарственных средств. В 2024 году на предприятии появилась линия по производству препарата «Веррукацид», что стало важным шагом в расширении ассортимента.

«Сейчас мы реализуем инвестиционный проект по строительству административно-складского комплекса рядом с основным корпусом. Он будет предназначен для хранения медикаментов и упаковочных материалов. Завершение строительства запланировано на первый квартал 2026 года», — отметили в ходе встречи представители компании.

Сотрудничество между Балашихой и уездом Гуаньсянь активно развивается. В октябре 2024 года стороны подписали меморандум о дружбе и партнерстве, а в этом году закрепили отношения соглашением о побратимстве. Города продолжают взаимодействие в различных сферах, укрепляя культурные и экономические связи.