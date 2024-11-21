Делегация из Китая посетила научный центр в Черноголовке

Делегация посольства Китая посетила научный Центр городского развития в Черноголовке по приглашению. Гостям рассказали о городском дизайн-коде, который разрабатывался несколько лет на основе научной и культурной жизни муниципалитета.

Возглавил делегацию советник по культуре Фэн Литао. Знакомство с наукоградом начали с арт-пространства «Восход». Несколько лет его сотрудники работали над научной идентичностью Черноголовки. Дизайнеры, скульпторы, ученые и художники преображали город. В зале «Восхода» представлены масштабные макеты научных памятников, расположенных в городе.

«Все объекты, которые здесь представлены, либо описывают научные открытия, либо людей, которые эти открытия сделали. Исаак Маркович Салатников вошел в науку с множеством открытий. Одно из них описывает то, что происходит с телом, попавшим в черную дыру, — это явление носит название сингулярность Белинского–Халатникова–Лифшица. Тут очень интересный был пример в попытке сделать портрет настоящего человека, но в абстрактных формах. Теперь в этом сквере стоит „Сингулярность Халатникова“ — так ее называют все, кто живет в Черноголовке», — рассказал художник-монументалист Артемий Родионов.