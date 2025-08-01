Делегация из Китая посетила Ленинский округ

Партнерские связи с КНР Ленинский городской округ укрепляет уже на протяжении десятилетия. На этот раз с визитом в муниципалитет прибыла делегация из района Синьцзинь города Чэнду.

Гостей приняла заместитель главы Ленинского округа Анастасия Гайлиш. В рабочем совещании также участвовали заместители руководителя муниципалитета Иван Гетман и Андрей Пальтов, советник главы Дмитрий Горностаев и председатель совета филиала Торгово-промышленной палаты округа, депутат Владислав Рымша.

Глава китайской делегации, член Постоянного комитета района Синьцзинь Е Шанминь отметил, что Ленинский округ представляет собой привлекательное пространство для совместных инициатив и проектов. «У нас много общих взглядов на развитие городской среды, и мы убеждены, что сможем наладить плодотворное экономическое и культурное сотрудничество, создавая новые производственные площадки, организуя совместные мероприятия и объединяясь в команды», — сказал Е Шанминь.

Андрей Пальтов рассказал, что основная проблема Ленинского округа связана с трудностями при использовании общественного транспорта из-за активного жилищного строительства и роста численности населения. Решением может стать система скоростного легкорельсового транспорта.

«Мы представили коллегам из Китая предварительную схему линии легкорельсового трамвая, характеристики транспорта и другие детали проекта, в реализации которого китайские партнеры могут оказать нам существенную помощь», — сообщил заместитель главы округа

Стороны подписали меморандум и намерениях и договорились о назначении даты следующих переговоров.