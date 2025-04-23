Делегация из Китая посетила комплекс по переработке отходов в Солнечногорске

Руководство компании «Шанхай Сингуань Технолоджи Девелопмент» посетило комплекс по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске для обмена опытом. Китайская делегация познакомилась с автоматизированной сортировкой мусора без участия человека и увидела уникальное оборудование.

Компания «Шанхай Сингуань Технолоджи Девелопмент» является крупнейшим производителем оборудования для сортировки отходов в Китае. Предприятие хочет внедрить передовые технологии в Шанхае, где сейчас все отходы отправляются на сжигание. Это первый визит руководства предприятия в Россию, и одной из ключевых целей поездки стало посещение комплекса по переработке отходов «Нева».

«Я думаю, что компания „Нева“ — самая техническая и передовая компания в России. Мы хотели пообщаться, обменяться опытом и наладить сотрудничество», — рассказал председатель правления «Шанхай Сингуань Технолоджи Девелопмент» Хуан Шауэй.

Делегация ознакомилась с сортировочными мощностями и технологиями комплекса, особенно заинтересовавшись оптическими сепараторами, которые эффективно разделяют различные компоненты, такие как бумага и пластик.