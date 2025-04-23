Делегация из Китая посетила комплекс по переработке отходов в Солнечногорске
Руководство компании «Шанхай Сингуань Технолоджи Девелопмент» посетило комплекс по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске для обмена опытом. Китайская делегация познакомилась с автоматизированной сортировкой мусора без участия человека и увидела уникальное оборудование.
Компания «Шанхай Сингуань Технолоджи Девелопмент» является крупнейшим производителем оборудования для сортировки отходов в Китае. Предприятие хочет внедрить передовые технологии в Шанхае, где сейчас все отходы отправляются на сжигание. Это первый визит руководства предприятия в Россию, и одной из ключевых целей поездки стало посещение комплекса по переработке отходов «Нева».
«Я думаю, что компания „Нева“ — самая техническая и передовая компания в России. Мы хотели пообщаться, обменяться опытом и наладить сотрудничество», — рассказал председатель правления «Шанхай Сингуань Технолоджи Девелопмент» Хуан Шауэй.
Делегация ознакомилась с сортировочными мощностями и технологиями комплекса, особенно заинтересовавшись оптическими сепараторами, которые эффективно разделяют различные компоненты, такие как бумага и пластик.
«Известно, что в Московской области создана лидирующая система по сортировке бытовых отходов, и наши гости хотят обменяться опытом и сделать такую же в Шанхае. У них, как и у нас, есть направленность на максимальную автоматизацию процесса без участия человека. На комплексе по переработке отходов „Нева“ для этого запущен уникальный набор оборудования. Коэффициент автоматизации составляет 83%. Такой показатель не достигнут ни на одном объекте в стране», — отметила заместитель генерального директора Группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.
В свою очередь, китайские визитеры предложили свои технологические решения, успешно реализованные в их стране.
Как отметили представители комплекса «Нева», ежегодно его посещают около 600 человек, в основном коллеги из отрасли. Ранее здесь побывали делегации из Сингапура, Зимбабве, Мьянмы и других стран Юго-Восточной Азии и Африки.