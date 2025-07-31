Делегация из Китая посетила комплекс по переработке отходов в Солнечногорске

Представители китайской компании Zhengzhou Za Ecotech Co. Ltd., специализирующейся на разработке и производстве оборудования для утилизации твердых бытовых отходов и сокращения вредных выбросов, посетили КПО Нева в Солнечногорске. Цель визита — ознакомление с российскими технологиями.

Делегация обсудила разницу в переработке отходов в Китае и России. Если в соседней стране основной упор делается на сжигание отходов для производства электроэнергии, а сортировка происходит только дома, то в России приоритетом является максимальное извлечение вторсырья для повторного использования.

Особое внимание гости уделили изучению выборки вторсырья, компостированию и производству альтернативного топлива. На КПО Нева извлекают 44 вида, включая макулатуру, стеклянную тару, металл, пленку, тетрапак и другие материалы. На переработку направляется более половины отходов: 10-15% — вторсырье, 30% — компостируется в техногрунт, 25% — используется для производства топлива из отходов.

«Технологии комплекса находятся на высоком уровне и произвели на нас большое впечатление. Мы приятно удивлены, что в России происходит такая глубокая сортировка вторсырья, которое далее поступает переработчикам», — отметил глава делегации Бай Янги.

Помимо технологий, китайских специалистов впечатлило банановое дерево, которое было выращено в теплице комплекса.