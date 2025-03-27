Делегация из Китая посетила гимназию в Дмитрове

Торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между гимназией «Дмитров» и средней школой Чжаоцин провинции Гуандун КНР прошла в Дмитровской центральной библиотеке. Это стало очередным шагом в укреплении дружеских связей, которые развиваются между двумя регионами уже более 10 лет.

Документ подписали директора гимназии «Дмитров» Олеся Лебедева и средней школы города Чжаоцин Ян Жун. Соглашение, рассчитанное на пять лет, предусматривает развитие академического и образовательного взаимодействия между двумя учреждениями.

Начальник управления образования Дмитровского округа Татьяна Малинникова представила достижения образовательной системы муниципалитета. Ян Жун, в свою очередь, рассказал о китайской системе образования и успехах своей школы. От имени главы округа Ивана Курданина его заместитель Ирина Костышина вручила гостям памятные подарки — дмитровские пряники ручной работы с гербом города.