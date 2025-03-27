Делегация из Китая посетила гимназию в Дмитрове
Торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между гимназией «Дмитров» и средней школой Чжаоцин провинции Гуандун КНР прошла в Дмитровской центральной библиотеке. Это стало очередным шагом в укреплении дружеских связей, которые развиваются между двумя регионами уже более 10 лет.
Документ подписали директора гимназии «Дмитров» Олеся Лебедева и средней школы города Чжаоцин Ян Жун. Соглашение, рассчитанное на пять лет, предусматривает развитие академического и образовательного взаимодействия между двумя учреждениями.
Начальник управления образования Дмитровского округа Татьяна Малинникова представила достижения образовательной системы муниципалитета. Ян Жун, в свою очередь, рассказал о китайской системе образования и успехах своей школы. От имени главы округа Ивана Курданина его заместитель Ирина Костышина вручила гостям памятные подарки — дмитровские пряники ручной работы с гербом города.
Китайская делегация побывала в гимназии «Дмитров» и ознакомилась с учебным процессом и особенностями организации образования. Гости
приняли участие в круглом столе с гимназистами, изучающими китайский язык, и мастер-классе по росписи в народном стиле.
«Мы надеемся, что подписанное соглашение поможет детям двух городов лучше узнать культуру друг друга и наладить обмен делегациями. Наши дети станут гостями в Дмитрове, а ваших детей мы с радостью примем у себя», — сказал Ян Жун.
Муниципалитет обладает уже 16 летним опытом международных отношений с Китайской Народной Республикой. Такие встречи являются важнейшим шагом в развитии сотрудничества в сфере образования и обмена учителями и студентами. Помимо этого, стороны также договорились об организации совместных конференций, семинаров и телемостов, на которых будут делиться управленческим, методическим и педагогическим опытом.