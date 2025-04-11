Делегация из Китая посетила филиал Президентской академии в Подмосковье

Фото: Представители принимающей стороны и делегация из КНР в зале ученого совета / Фото пресс-службы Московского областного филиала Президентской академии

Московский областной филиал Президентской академии принял делегацию из профессионально-технической школы уезда Хуэйминь в Китае. Группа состояла из семи человек, среди которых были руководители различных факультетов и административных подразделений учебного заведения.

Во время экскурсии по кампусу почетные гости осмотрели современные аудитории с цифровыми экранами, компьютерные классы, интерактивный тир, тренажерный зал и зоны отдыха. Особое впечатление на них произвело внимание к деталям.

«Когда увидели на стене одной из зон отдыха изречение и портрет Конфуция, одного из трех столпов китайской философии, почувствовали себя почти как дома», — отметил глава делегации Лю Цзяпэн.

В ходе официальной встречи декан факультета экономики и менеджмента Николай Головецкий рассказал об опыте работы с китайскими студентами.

«В настоящее время на кафедре экономики и менеджмента Президентской академии в Красногорске обучаются шесть студентов из КНР. Для лучшей адаптации мы используем кураторство — наши студенты, изучавшие китайский, помогают им в бытовых вопросах и культурной адаптации», — пояснил он.

Особый интерес у гостей вызвала система расселения. Китайские студенты живут с русскоязычными соседями. Как показала практика, такой подход значительно ускоряет изучение языка, уже через полгода многие иностранные учащиеся делают презентации на русском.

Президентская академия активно развивает сотрудничество с Китаем — заключено уже свыше 30 соглашений с вузами и коммерческими организациями страны. В частности, в прошлом году было подписано соглашение с Хубэйским университетом искусств и наук.

Китайская сторона, в свою очередь, пригласила российских коллег с ответным визитом в Хуэйминь для укрепления партнерских отношений.