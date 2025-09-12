Делегация из Китая посетила филиал президентской академии в Красногорске

Гости из Института непрерывного образования Харбинского политехнического университета побывали в Московском областном филиале Президентской академии в Красногорске. Вуз посетили начальник по проектам с Россией Цао Гуанцзюнь и сотрудник по проектам с Россией Цзя Цзинлинь.

Директор филиала, доктор юридических наук Арташес Арсенян поприветствовал гостей.

«Уважаемые друзья, коллеги, мы рады вашему визиту. Российско-китайское стратегическое партнерство имеет огромное значение не только для наших стран, но и для стабилизации международной обстановки в мире. Мы рады, что у Московского областного филиала сложилась добрая традиция сотрудничества с Китаем», — отметил профессор.

В прошлом году филиал подписал соглашение о сотрудничестве с Хубэйским университетом искусств и наук, а студенты из Китая успешно обучаются на факультете экономики и менеджмента Московского областного филиала.

«Ребята из Китая участвуют в студенческих мероприятиях, знакомятся с культурой и традициями России», — подчеркнул Арташес Арсенян.

Собравшиеся на встрече обсудили перспективные направления для дальнейшего сотрудничества и наметили конкретные шаги по реализации планов.