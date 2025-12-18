Делегация из Китая посетила экономическую зону в Дубне

Компания из Китая производит промышленных роботов. Ее представители познакомились со структурой площадки и передовыми технологиями.

«Так как у нас технико-внедренческая направленность, а у коллег продукция является очень наукоемкой и высокотехнологичной, это направление является подходящим для размещения в особой экономической зоне. В принципе, мы активно взаимодействуем в последнее время с Китаем, имеем контакты с многими компаниями, которые тоже хотели бы разместиться у нас в особой экономической зоне — мы ведем переговоры с ними», — отметил руководитель департамента по привлечению и взаимодействию с инвесторами АО «ОЭЗ ТВТ Дубна» Алексей Свердлов.

Партнерам из Китая рассказали про экономическую зону «Дубна», ее резидентах и перспективах для иностранного бизнеса. Делегация осмотрела технологические процессы компаний НПФ «Промрессурс» и ООО «Энкор».